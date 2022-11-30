Агент сообщил, что Марвин Комппер до сих пор находится в Москве

Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, сообщил, что немецкий специалист до сих пор находится в России. Напомним, что Комппер покинул пост наставника московской команды ещё в начале сентября, но клуб не стал расторгать с ним соглашение по финансовым соображениям.

«Марвин Комппер до сих пор остаётся в Москве», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Комппер входил в тренерский штаб Маркуса Гисдоля, который возглавлял «Локомотив» с октября 2021 по март 2022 года. После отъезда 53-летнего немца из России более молодой Комппер занял его пост. Однако уже в сентябре 37-летний специалист был отправлен в отставку по причине неудовлетворительных результатов команды.

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.