Билялетдинов рассказал, кого необходимо подписать «Локомотиву» в зимнее трансферное окно

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, как «железнодорожникам» необходимо усилиться в зимнее трансферное окно.

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» требуются новые футболисты в каждую из линий. При этом эксперт подчеркнул, что руководству московского клуба стоит приглашать не молодёжь, а опытных игроков, которые сумеют спасти команду от вылета в Первую лигу.

«Надо ещё 3-4 новых игрока. То есть, грубо говоря, два защитника, один полузащитник и один нападающий», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Отрыв «железнодорожников» от зоны прямого вылета составляет всего одно очко.