«Локомотив» намерен вернуть Сильянова зимой

«Локомотив» зимой намерен вернуть в свой состав 21-летнего защитника Александра Сильянова, который в настоящий момент выступает за «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Однако, по информации источника, вероятность возвращения Сильянова в московский клуб минимальна, так как «Ростов» намерен выкупить игрока. Сумма потенциальной сделки может составить 3 миллиона евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.