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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» намерен вернуть Сильянова зимой

30 Ноября 2022 • 09:25 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

«Локомотив» зимой намерен вернуть в свой состав 21-летнего защитника Александра Сильянова, который в настоящий момент выступает за «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Однако, по информации источника, вероятность возвращения Сильянова в московский клуб минимальна, так как «Ростов» намерен выкупить игрока. Сумма потенциальной сделки может составить 3 миллиона евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Александр Сильянов
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