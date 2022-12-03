Педро Габриэл перейдёт в бразильский клуб на правах аренды

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл вернётся на родину, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, 23-летний бразилец перейдёт в «Сан-Паулу» на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 2 миллиона евро.

Напомним, Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» из «Брагантино» в начале сентября нынешнего года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

За «железнодорожников» футболист успел провести девять матчей, отметившись в них четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее, помимо «Брагантино», он также выступал за «Оэсте», «Атлетико Паранаэнсе» и клуб «Америка Минейро».