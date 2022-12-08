Агент: «Сан-Паулу» — оптимальный вариант для Педро Габриэла»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, высказался о переходе своего клиента в «Сан-Паулу» на правах аренды.

Напомним, арендное соглашение будет рассчитано на один год. Начнёт оно действовать с 1 января 2023 года.

«Думаю, в данный момент переход в «Сан-Паулу» — это оптимальный вариант для Педро Габриэла», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Педро Габриэл перешёл в «Локомотив» из «Брагантино» в начале сентября нынешнего года за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 23-летний бразилец провёл в составе «железнодорожников» девять матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.