«Пари НН» хочет сохранить Галактионова

«Пари Нижний Новгород» предложил главному тренеру клуба Михаилу Галактионову новый контракт. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что специалист возглавит московский «Локомотив» уже на следующей неделе.

Под руководством Михаила Галактионова футбольный клуб из Нижнего Новгорода сумел выйти из группы в Фонбет Кубке России и занять 11 место по итогам 13 прошедших туров чемпионата России.

В случае, если московский специалист всё же покинет клуб и перейдёт в «Локомотив», «Пари НН» получит неустойку.

Ближайший очный матч между командами состоится 18 ноября в рамках кубкового соревнования.