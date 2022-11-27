Галактионов обидел бывших: «Локомотив» обыграл «Пари НН» и отправил его в путь регионов Кубка России

«Пари НН» и «Локомотив» сошлись в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России.

Только Михаил Галактионов покинул «Пари НН», как уже вынужден играть против своей бывшей команды. В середине сезона перспективного тренера переманил «Локомотив», наконец избавившийся от немецкого влияния, но первый блин у Галактионова вышел комом – в среду проиграли «Краснодару» как раз в Кубке России и опустились на третье место в группе. Но путёвку в плей-офф РПЛ можно добыть, обыграв как раз «Пари НН», занимающий вторую строчку.

Собственно, Галактионов так и сделал. Нижегородцы под руководством Хазова приехали играть довольно трусливо. Отдали мяч, инициативу, территорию. Впервые пробил в сторону и створ ворот Худякова только по истечении часа игры. Правда, к тому времени они уже проигрывали со счётом 2:0.

За три минуты в середине первой половины встречи «Локомотив» сумел дважды огорчить Никиту Гойло, по сути проведя первые толковые атаки. Интересно, что оба раза ассистировал партнёрам Константин Марадишвили. Сначала он вывел Наира Тикнизяна на рандеву с голкипером «Пари НН» и тот свой шанс реализовал, а затем нашёл в центре штрафной площади Франсуа Камано, который тоже решил эпизод точным ударом – 2:0.

«Железнодорожники» хватки не ослабили, после перерыва пытались увеличить преимущество и в этих попытках загубили немало моментов. Антон Миранчук ударом с пары метров замыкал прострел Франсуа Камано – нижегородцев выручил Никита Гойло, потом уже сам Камано выскакивал один на один с голкипером и не сумел его переиграть, а заключительным сейвом стал вынос с линии ворот от Виктора Александрова, который подстраховал вратаря, после такого как Тикнизян перебросил Гойло мягким «парашютом».

В концовке матча москвичи сбавили темп, отдали мяч сопернику, но нижегородцы так и не придумали, что с ним делать. А «Локо» чуть выдохнул и довёл дело до разгрома. Ассистентский хет-трик оформил Марадишвили, который в борьбе с голкипером сумел прострелить на дальний угол, а там всех опередил Вильсон Изидор – 3:0. Но в компенсированное время Сергей Иванов назначил пенальти за фол на Сулейманове, и точный удар пострадавшего с 11-метровой отметки позволил гостям избежать разгрома - 3:1.

В итоге была зафиксирована лёгкая победа «Локомотива», которая позволил москвичам поменяться местами с «Пари НН» в турнирной таблице группы Кубка России. Бывшая команда Михаила Галактионова падает в путь регионов, а нынешняя отправляется в путь РПЛ.