В «Пари НН» хотят сохранить Александрова

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, что нижегородский клуб рассчитывает сохранить в своём составе 20-летнего защитника Виктора Александрова, который принадлежит латвийскому клубу «Валмиера».

Напомним, что срок арендного соглашения молодого россиянина с «Пари НН» рассчитан до конца декабря нынешнего года.

«Мы ведём переговоры с его представителями о продолжении сотрудничества», — цитирует Кудряшова Metaratings.

В нынешнем сезоне Александров провёл за команду из Нижнего Новгорода 15 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.