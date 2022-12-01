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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» хотят сохранить Александрова

01 Декабря 2022 • 09:26 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, что нижегородский клуб рассчитывает сохранить в своём составе 20-летнего защитника Виктора Александрова, который принадлежит латвийскому клубу «Валмиера».

Напомним, что срок арендного соглашения молодого россиянина с «Пари НН» рассчитан до конца декабря нынешнего года.

«Мы ведём переговоры с его представителями о продолжении сотрудничества», — цитирует Кудряшова Metaratings.

В нынешнем сезоне Александров провёл за команду из Нижнего Новгорода 15 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Кудряшов Виктор Александров Валмиера Пари НН
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