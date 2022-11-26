Вратарь «Пари НН» Нигматуллин высказался о матче против «Локомотива», который возглавляет бывший тренер нижегородцев Галактионов

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился ожиданиями от матча заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Локомотива». Напомним, что возглавляет «железнодорожников» экс-наставник нижегородцев Михаил Галактионов, покинувший «Пари НН» после игры 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2).

По словам футболиста, в период слухов об уходе 38-летнего специалиста все в команде догадывались о том, что произойдёт, но никто не говорил об этом открыто. Также Нигматуллин отметил, что присутствие Галактионова на тренерском мостике соперника никак не скажется на настрое нижегородцев в предстоящей встрече.

«Нам нужно занимать первое место в группе. Ну, вышел против нас наш бывший тренер — нет проблем. Но матч важен сам по себе, независимо от фигуры Галактионова», — приводят слова Нигматуллина «Известия».

Матч «Локомотив» — «Пари НН» состоится завтра, 27 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.