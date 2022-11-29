«Пари НН» предложил новый контракт Сулейманову

Вадим Шпинёв, агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, рассказал, как проходят переговоры футболиста с нижегородским клубом о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение 22-летнего форварда рассчитано до лета следующего года.

«Мы сейчас находимся в стадии обсуждения переподписания контракта на лучших условиях», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 21 матч, забив девять голов и отдав одну результативную передачу. Цвета нижегородского клуба футболист защищает с лета 2021 года. Ранее он выступал в системе московского «Локомотива».