Шильцов рассказал, за счёт чего ему удалось добиться прогресса в своей игре

Полузащитник «Спартака» Константин Шильцов, выступающий за «Пари НН» на правах аренды, высказался о своём прогрессе в нынешнем сезоне.

По мнению 20-летнего футболиста, за последние полгода ему удалось добиться огромного прогресса, благодаря грамотной работе тренерского штаба нижегородской команды.

«Во время тренировочного процесса мы обсуждаем рабочие моменты. Также с нами проводят индивидуальные разговоры, и у нас есть персональные тренировки», — цитирует Шильцова Sport24.

В нынешнем сезоне Шильцов провёл в составе «Пари НН» 13 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.