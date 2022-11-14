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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников – о Галактионове: «Это не «Нижний Новгород» и не молодёжная сборная»

14 Ноября 2022 • 01:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
27.11 19:00

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал назначение на пост главного тренера московских «железнодорожников» бывшего рулевого «Пари Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова.

«Это не «Нижний Новгород» и не молодёжная сборная. Это даже не те клубы, где он работал помощником», - приводит слова Овчинникова «Спорт день за днём».

Специалист считает, что при работе с «красно-зелёными» Галактионову предстоит сделать очень много вещей, включая порядок и дисциплину. Это очень важно для команды в психологическом плане.

Единственным тренером, который мог бы справиться с «железнодорожниками», Овчинников назвал Юрия Сёмина.

В данный момент столичный коллектив находится в зоне стыковых матчей, имея в своём активе всего лишь 13 очков за 17 прошедших туров.

Клуб из Нижнего Новгорода же с 19 баллами занимает 12 строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший очный матч между командами состоится уже в этом месяце в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Овчинников Михаил Галактионов Пари НН
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