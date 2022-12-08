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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков — о ситуации в «Локомотиве»: «Испытываю крайнее расстройство»

08 Декабря 2022 • 16:55 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о нынешнем положении «железнодорожников» в чемпионате России. Напомним, после 17 туров РПЛ московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

По словам Мещерякова, его сильно огорчает ситуация, сложившаяся сейчас в «Локомотиве». Однако давать оценок всему происходящему он не собирается.

«Я сейчас болельщик. Я точно считают, что это не место «Локомотива» даже при этом составе. Какое чувство я могу испытывать? Крайнее расстройство», — цитирует Мещерякова Legalbet.

Сейчас в чемпионате России зимний перерыв. РПЛ возобновится только весной следующего года. 4 марта в рамках матча 18-го тура «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анатолий Мещеряков
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