Мещеряков — о ситуации в «Локомотиве»: «Испытываю крайнее расстройство»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о нынешнем положении «железнодорожников» в чемпионате России. Напомним, после 17 туров РПЛ московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

По словам Мещерякова, его сильно огорчает ситуация, сложившаяся сейчас в «Локомотиве». Однако давать оценок всему происходящему он не собирается.

«Я сейчас болельщик. Я точно считают, что это не место «Локомотива» даже при этом составе. Какое чувство я могу испытывать? Крайнее расстройство», — цитирует Мещерякова Legalbet.

Сейчас в чемпионате России зимний перерыв. РПЛ возобновится только весной следующего года. 4 марта в рамках матча 18-го тура «железнодорожники» встретятся в гостях с «Ростовом».