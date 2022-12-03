Агент Педро Габриэла отреагировал на информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Сан-Паулу»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Сан-Паулу» на правах аренды. Ранее об этом сообщал журналист Фабио Алейшо.

«Педро Габриэл может перейти в «Сан-Паулу»? Нет, это фейк», — цитирует агента Sport24.

Напомним, бразильский вингер перешёл в «Локомотив» в начале сентября текущего года из «Брагантино» за 3,5 миллиона евро. Действующий контракт 23-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Педро Габриэла в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-зелёных» девять матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.