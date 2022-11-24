Билялетдинов высказался о дебюте Галактионова на посту главного тренера «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал дебют Михаила Галактионова на посту главного тренера «железнодорожников».

Напомним, вчера, 23 ноября, «Локомотив» уступил «Краснодару» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Эта игра стала первой для 38-летнего Галактионова у руля московской команды. Ранее он покинул «Пари НН».

Билялетдинов считает, что для объективной оценки работы нового тренера «Локомотива» прошло ещё слишком мало времени. Однако эксперт согласился с Галактионовым в вопросе усиления команды.

«Нужны опытные футболисты. Нужно 4-5 игрока, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодёжью не обойдёшься», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Отметим, что Галактионов совмещает работу в «Локомотиве» и молодёжной сборной России. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.