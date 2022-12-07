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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» подтвердил переход Педро Габриэла в «Сан-Паулу» на правах аренды официально

07 Декабря 2022 • 17:20 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Пари НН
окончен

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл перейдёт в «Сан-Паулу» на правах годичной аренды, которая будет действовать с 1 января 2023 года. Об этом московский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, бразилец стал игроком «Локомотива» в начале сентября текущего года, перейдя из «Брагантино». Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Педро Габриэла в 2 миллиона.

В общей сложности за «железнодорожников» 23-летний вингер успел провести девять матчей, забив в них четыре гола и единожды ассистировав своим партнёрам.  

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сан-Паулу Педро Габриэл Трансферы футбола - зима 2023
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