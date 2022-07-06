Дивеев признался, что не перешёл бы в «Ференцварош»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, в какой клуб хотел бы перейти в будущем.

Футболист отметил, что ему интересен вариант с переездом в Европу, но уровень команды должен быть соответствующим.

«Хочется ли перебраться в Европу? Конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. То есть, условно, «Ференцварош» не устроит», — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл в составе «армейцев» 29 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.