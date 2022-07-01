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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Эджуке делает всё правильно»

01 Июля 2022 • 11:18 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
1.70 4.00 4.70
07.07 20:00

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о том, что полузащитник «армейцев» Чидера Эджуке может приостановить контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что нигериец продолжит карьеру в берлинской «Герте».

Гришин признался, что его очень удивило решение футболиста, однако отнёсся к нему с пониманием.

«Думал, что он уже останется. Но Эджуке можно понят: у нас нет еврокубков, а Германия — это не наш чемпионат, это Европа. Он всё делает правильно», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летий нигериец провёл за ЦСКА 32 матча, забив в них пять мячей и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин Чидера Эджуке
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