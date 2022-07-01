Гришин: «Эджуке делает всё правильно»

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о том, что полузащитник «армейцев» Чидера Эджуке может приостановить контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что нигериец продолжит карьеру в берлинской «Герте».

Гришин признался, что его очень удивило решение футболиста, однако отнёсся к нему с пониманием.

«Думал, что он уже останется. Но Эджуке можно понят: у нас нет еврокубков, а Германия — это не наш чемпионат, это Европа. Он всё делает правильно», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 24-летий нигериец провёл за ЦСКА 32 матча, забив в них пять мячей и отдав столько же результативных передач.