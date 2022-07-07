Точилин выбран в качестве главного тренера «Сочи»

Сенсационно выступивший в минувшем сезоне «Сочи» определился с кандидатурой главного тренера команды в предстоящем чемпионате. Команду возглавит Александр Точилин - о вероятности такого развития событий мы уже сообщали, и теперь она подтвердилась. По словам генерального директора южан Дмитрия Рубашко, это случится еще до конца текущей недели.

- Можно ли говорить, что на этой неделе Точилина назначат на пост главного тренера «Сочи»? Можно, - цитирует Рубашко издание «Спорт-экспресс».

Минувший чемпионат «Сочи» закончил на втором месте, хотя сыграть в Лиге чемпионов в силу известных причин у клуба не получится.