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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин выбран в качестве главного тренера «Сочи»

07 Июля 2022 • 22:49 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Сенсационно выступивший в минувшем сезоне «Сочи» определился с кандидатурой главного тренера команды в предстоящем чемпионате. Команду возглавит Александр Точилин - о вероятности такого развития событий мы уже сообщали, и теперь она подтвердилась. По словам генерального директора южан Дмитрия Рубашко, это случится еще до конца текущей недели.

- Можно ли говорить, что на этой неделе Точилина назначат на пост главного тренера «Сочи»? Можно, - цитирует Рубашко издание «Спорт-экспресс».

Минувший чемпионат «Сочи» закончил на втором месте, хотя сыграть в Лиге чемпионов в силу известных причин у клуба не получится.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи Дмитрий Рубашко
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