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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Сочи» высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

27 Июня 2022 • 13:18 Комментировать
Сочи
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07.07 20:00

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Александр Алаев.

«Да, Хачатурянц подал в отставку. Кто станет преемником? Пока что исполнять обязанности будет Алаев, а дальше будет видно. Время покажет», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, что Хачатурянц возглавлял РПЛ с ноября прошлого года. Ранее он также занимал должность главы судейского комитета РФС, но в текущем месяце Хачатурянца на этом просту сменил Павел Каманцев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Ашот Хачатурянц
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