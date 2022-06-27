Гендиректор «Сочи» высказался об уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

Исполняющим обязанности главы РПЛ был назначен Александр Алаев.

«Да, Хачатурянц подал в отставку. Кто станет преемником? Пока что исполнять обязанности будет Алаев, а дальше будет видно. Время покажет», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Напомним, что Хачатурянц возглавлял РПЛ с ноября прошлого года. Ранее он также занимал должность главы судейского комитета РФС, но в текущем месяце Хачатурянца на этом просту сменил Павел Каманцев.