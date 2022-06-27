В «Сочи» высказались о будущем Жоаозиньо

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем полузащитника команды Жоаозиньо.

«Да, сейчас он пока тренируется с нами, но больше ничего не могу сказать. Ждите новостей. Мы всё объявим», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что бразилец с российским паспортом близок к подписанию однолетнего соглашения с сочинским клубом.

В минувшем сезоне 33-летний Жоаозиньо провёл в составе «южан» 22 матча, забив в них три мяча и отдав две результативные передачи. В настоящий момент футболист является свободным агентом.

Портал Transfermarkt оценивает вингера 800 тысяч евро.