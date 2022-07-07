Гаранин: «Батырев сам себя нашёл, родители нашли в капусте»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».

- В стартовом составе бросается в глаза появление Юсупова и Нобоа. В каком они состоянии, насколько они готовы, учитывая, что до этого не играли?

- В нормальном они состоянии, понятно, что для них это первая игра, а для ребят - третья, поэтому там есть внутри детали, общение с ними - что они должны делать. А так если бы они были в нехорошем состоянии, их бы не было сегодня.

- Есть некоторые новички, о которых еще клуб не объявлял. Но Амир Батырев, с которым вы работали в «Твери», если не ошибаюсь, что вы такого в нем нашли? Насколько знаю, он прошел с командой просмотр, и контракт подписан. Как вы его нашли, что это за игрок?

- Это не я нашел, а он сам себя нашел, родители нашли в капусте. Если бы мы понимали, что это не перспективный футболист, его бы не было в нашем клубе. С ним бы руководство не подписало бы контракт. Мы очень надеемся, что через какое-то время Амир сам будет подыматься в своем футбольном развитии, у него всё для этого есть. Все качества.

- Что это за футболист, какие у него качества?

- Он играл в Канаде крайнего нападающего, умеет один в один обыгрывать, здесь мы видим его немножечко пониже в позиции восьмерки. Он с объемом, интенсивный, насколько интенсивность сейчас позволяет ему быть после второй лиги. Игровик. Это очень важно, понимание футбольное очень хорошее, поэтому он с нами здесь.