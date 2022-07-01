Родригао: «Федотов ругал только за дело»

Защитник «Сочи» Родригао поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове, с которым работал ранее.

Бразилец назвал Федотова хорошим специалистом и поблагодарил его за тёплый приём в сочинской команде. Также Родригао рассказал о характере тренера.

«Он никогда не позволял себе неуместных действия или фраз. Мог поругать, конечно, но всегда за дело. Не перегибал палку», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

В минувшем сезоне сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, после чего специалист получил приглашение от ЦСКА, который официально возглавил в текущем месяце.