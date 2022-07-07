Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Конечно, матч с «Сочи» - необычный»

07 Июля 2022 • 19:56 Комментировать
Сочи
0:2
ЦСКА Москва
2.45 3.75 2.80
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч ТВ».

- В футболе есть так называемое «правило бывших», когда вы играете против бывшей команды. Часто футболисты и тренеры говорят: «Да нет, это обычный матч». Это необычный матч, правда же?

- Конечно, это необычный матч. Это заключительный матч турнира, это раз, встреча с интересным соперником, это два. Нам этот матч необходим, нужен, чтобы показать степень готовности, на которой мы находимся.

- А то, что вы играете против «Сочи»,  имеет значение?

- Не знаю, мы всегда готовимся по полной программе, будь это «Сочи», будь это «Урал» или другие команды. Поэтому, наверное, есть какая-то эмоциональная составляющая. Без этого никуда. Те годы работы, которые провели в «Сочи», бесследно не проходят.

- Чувства сохранились, в общем?

- Чувства сохранятся с самой молодости, где мы начинали свою карьеру, где потом работали, поэтому везде остается след, он очень хороший и приятный.

- Есть и кадровые вопросы. С Карраскалем все в порядке, он в составе. Но насколько серьезным было его повреждение вчера?

- Вчера был небольшой у него удар по ноге, пострадал немного большой палец. Но утром сегодня встал, все нормально. Он сказал, что на 100% может играть.

- Щенникова и Набабкина тоже не будет. Вы использовали схему 3-4-3 в предыдущих матчах, но поскольку их нет, судя по тому, какой состав, либо два центральных защитника, либо Зайнутдинов - центральный защитник. Это сюрприз? Расскажите, что вы выбрали?

- Не буду выдавать все карты, но так получается, что у нас только один номинальный центральный защитника, а остальные - переквалифицированные. Сейчас выйдем на поле и все увидим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
20:05 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Батырев сам себя нашёл, родители нашли в капусте»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Конечно, матч с «Сочи» - необычный»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:16 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»: Акинфеев на скамейке, Обляков – капитан
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Родригао: «Меня зовут Родриго»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Митрюшкин стал игроком «Химок» официально
18:14 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» может подписать хавбека «Зенита»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В РФС подтвердили – ВАР не сможет использовать офсайдные линии в новом сезоне РПЛ
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Родригао выбрал номер в «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»
17:30 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном трансфере Кокорина
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Отец Агаларова прокомментировал информацию о договорённости между «Уфой» и «Ахматом» по трансферу футболиста
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Алаев рассказал, что будет делать, если «Газпром» попросит о лёгком календаре для «Зенита» 3
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» высказались о будущем Хакшабановича эксклюзив
Все новости
Рекомендуем