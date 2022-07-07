Федотов: «Конечно, матч с «Сочи» - необычный»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч ТВ».

- В футболе есть так называемое «правило бывших», когда вы играете против бывшей команды. Часто футболисты и тренеры говорят: «Да нет, это обычный матч». Это необычный матч, правда же?

- Конечно, это необычный матч. Это заключительный матч турнира, это раз, встреча с интересным соперником, это два. Нам этот матч необходим, нужен, чтобы показать степень готовности, на которой мы находимся.

- А то, что вы играете против «Сочи», имеет значение?

- Не знаю, мы всегда готовимся по полной программе, будь это «Сочи», будь это «Урал» или другие команды. Поэтому, наверное, есть какая-то эмоциональная составляющая. Без этого никуда. Те годы работы, которые провели в «Сочи», бесследно не проходят.

- Чувства сохранились, в общем?

- Чувства сохранятся с самой молодости, где мы начинали свою карьеру, где потом работали, поэтому везде остается след, он очень хороший и приятный.

- Есть и кадровые вопросы. С Карраскалем все в порядке, он в составе. Но насколько серьезным было его повреждение вчера?

- Вчера был небольшой у него удар по ноге, пострадал немного большой палец. Но утром сегодня встал, все нормально. Он сказал, что на 100% может играть.

- Щенникова и Набабкина тоже не будет. Вы использовали схему 3-4-3 в предыдущих матчах, но поскольку их нет, судя по тому, какой состав, либо два центральных защитника, либо Зайнутдинов - центральный защитник. Это сюрприз? Расскажите, что вы выбрали?

- Не буду выдавать все карты, но так получается, что у нас только один номинальный центральный защитника, а остальные - переквалифицированные. Сейчас выйдем на поле и все увидим.