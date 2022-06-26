«Сочи» принял решение по будущему Жоаозиньо

Бразильский хавбек Жоаозиньо может заключить новое трудовое соглашение с «Сочи», об этом информируют журналисты Metaratings.ru. Стороны близки к пролонгации сотрудничества на один год. 33-летнего игрока все устраивает в стане южан, и он готов пойти на уступки по зарплате ради нового договора.

Срок действующего контракта Жоаозиньо с сочинским клубом истекает в конце текущего месяца. В составе команды он выступает с лета 2020 года. С того времени бразилец принял участие в 47 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам прошлого сезона полузащитник вместе с «Сочи» стал серебряным призером чемпионата России.