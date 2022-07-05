Газинский: «Я не вёл переговоры с ЦСКА»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал новость о возможном переходе в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист уже прошёл медосмотр для осуществления своего трансфера в «армейский» клуб.

Полузащитник признался, что ведёт переговоры с разными клубами, но среди них нет ЦСКА

«Первый раз слышу об этом. Я не проходил медосмотр», — приводит слова Газинского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Газинский провёл за «Краснодар» 17 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.