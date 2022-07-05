Ганчаренко: «Мне бы хотелось, чтобы Дивеев и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался о защитнике «армейцев» Игоре Дивееве и полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По мнению специалиста, обоим футболистам следует попробовать свои силы в Европе.

«У Игоря Дивеева очень хорошие лидерские качества. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещё они готовы прибавить», — цитирует Ганчаренко «Чемпионат».

В минувшем сезоне 22-летний Дивеев провёл за «армейцев» 29 матчей, забив пять голов.

На счету Сперцяна восемь голов и четыре передачи в 27 встречах за «Краснодар». Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник сборной Армении может продолжить карьеру в чемпионате Франции.