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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов впервые победил у руля ЦСКА, переборов бывший клуб на Кубке Pari Премьер

07 Июля 2022 • 21:59 Комментировать
Сочи
0:2
ЦСКА Москва
2.45 3.75 2.80
перерыв
«Сочи» и ЦСКА сошлись в рамках Кубка Pari Премьер.
Протокол игры  
Сочи 1:2ЦСКА Москва
  4'Дивеев Игорь (0:1)
  6'Чалов Фёдор (0:2)
Адамов ДенисТерехов СергейЮрганов ИгорьМиладинович ИванЗаика КириллМакарчук АртёмАнгбан ВикторьенНобоа КристианЮсупов АртурУшатов КириллСарвели Владислав
Запасные: Цаллагов ИбрагимДжанаев СосланБурмистров НикитаДркушич ВаняЖоаозиньо РамосБарсов МаксимМещанинов АртёмМаргасов ТимофейМартовой ДаниилШипунов ТимофейМелкадзе ГеоргийЗаболотный НиколайAmir Batyrev
Тороп ВладиславГаич Милан IIДивеев ИгорьЛукин МатвейЗайнутдинов БактиёрМухин МаксимКучаев КонстантинОбляков ИванМедина ХесусКарраскаль ХорхеЧалов Фёдор
Запасные: Багринцев ЭдуардКаптилович ДмитрийАкинфеев ИгорьБоков ДанилаЕлеев МаксимЯковлев Владислав ГеннадьевичГурченко ДаниилЕрмаков НикитаТарба ЗаурГайч АдольфоЗаболотный АнтонКонюхов Вадим
07 июля.

 

Заключительный матч предсезонного турнира Кубок Pari Премьер свёл между собой две команды Владимира Федотова – ЦСКА, который тренер принял буквально месяц назад, и «Сочи», который он в прошлом сезоне привёл к серебряным медалям РПЛ. Правда, от той команды уже мало что осталось: Касьерра забивает за «Зенит», сам Федотов тренирует ЦСКА, на выход готовится Нобоа, а Родригао уже оформил трансфер всё в тот же «Зенит». Ключевые исполнители уехали.

Но на предсезонном турнире хуже смотрятся именно «армейцы», в основное время проигравшие два первых матча и застолбившие за собой последнее место. Вообще у Федотова баланс первых трёх встреч ужасающий – 0:7, но делать серьёзных выводов по первым контрольным играм не стоит. Тем более, что баланс нарушен. Теперь у ЦСКА есть и забитые мячи при Федотове, и победа. А досталось столь родным для тренера сочинцам.

ЦСКА начал с места в карьер, оформив целых два быстрых гола. Шла четвёртая минута, когда навес Хесуса Медины от левого угла поля нашёл голову Игоря Дивеева, защитник пробил точно – 1:0. А уже спустя три минуты шикарный разрезающий пас с правого края прошёл на Чалова. Фёдор выиграл борьбу у Миладиновича, вышел на Адамова, голкипера обыграл и закатил уже в пустые ворота – 2:0. «Сочи» был явно ошарашен, пропустив два к седьмой минуте, долгое время на поле вообще ничего не происходило.

А к концу тайма вновь проснулся ЦСКА и в одном из эпизодов обязан был заколачивать третий мяч, но удар Зайнутдинова головой и попытка Карраскаля с линии штрафной площади были заблокированы Денисом Адамовым. И только после этого впервые вступил в игру молодой Тороп. Юсупов сыграл на подборе после корнера и мощнейшим ударом сотряс перекладину, собрался добивать Юрганов, но слишком долго думал и опередил его голкипер ЦСКА, разрядив ситуацию.

Поверил «Сочи» в свои силы и пошла игра чуть веселее. Больше атак не встречных курсов, матч перестал быть односторонним. За смелыми атаками сочинцев пришёл и гол. На исходе часа игры Денис Макарчук выскочил из-за спины Гайича и пробил впритирку со штангой – 2:1. Отметим и шикарную диагональ Владислава Сарвели, сделавшую гол возможным.

Концовка матча получилась интересной, команды под нагрузками двигались очень активно. Но пенальти ЦСКА не дали, сколько Заболотный не апеллировал к арбитру, а Мелкадзе и Сарвели не хватало миллиметров, чтобы по-настоящему потревожить Торопа, воспользовавшись разрезающей передачей. Счёт в итоге так и не изменился. Есть первая победа Федотова у руля ЦСКА, пал его «родной» клуб – «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи
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