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​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»: Акинфеев на скамейке, Обляков – капитан

07 Июля 2022 • 19:16 Комментировать
Сочи
0:2
ЦСКА Москва
2.45 3.75 2.80
1-й тайм

В четверг вечером состоится последний матч Кубка Pari Премьер. В нём отношения на футбольном поле выяснят ЦСКА и «Сочи».

Московская команда выйдет на поле с первых минут в таком составе: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.

Игорь Акинфеев начнёт игру на скамейке для запасных. Капитаном команды в его отсутствие будет полузащитник Иван Обляков.

Игра между ЦСКА и «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Иван Обляков
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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