​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»: Акинфеев на скамейке, Обляков – капитан

В четверг вечером состоится последний матч Кубка Pari Премьер. В нём отношения на футбольном поле выяснят ЦСКА и «Сочи».

Московская команда выйдет на поле с первых минут в таком составе: Тороп, Гайич, Дивеев, Лукин, Зайнутдинов, Мухин, Кучаев, Обляков, Медина, Карраскаль, Чалов.

Игорь Акинфеев начнёт игру на скамейке для запасных. Капитаном команды в его отсутствие будет полузащитник Иван Обляков.

Игра между ЦСКА и «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.