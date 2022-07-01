В Турции отреагировал на слухи об интересе к Дзагоеву

Спортивный директор «Касымпаша» Серкан Рекбер отреагировал на информацию о том, что экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в турецком клубе.

«Алан Дзагоев хороший игрок, но в данный момент он нас не интересует», — приводит слова Рекбера «Чемпионат».

Напомним, Дзагоев покинул «армейский» клуб по окончании минувшего сезона и сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник провёл в составе «армейцев» 22 матча, отметившись в них тремя результативными передачами. За ЦСКА Дзагоев выступал с 2008 года.