Родригао: «Кухта специально хотел нанести мне травму»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о конфликте с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в матче 25-го тура РПЛ.

Бразилец назвал случившийся эпизод одним из самых грустных моментов в своей карьере. По мнению Родригао, чешский форвард специально пытался нанести ему травму.

«В том матче игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде он ударил меня в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Также защитник заявил, что не хотел драться с Кухтой в подтрибунном помещении, а просто пытался выяснить истинные намерения нападающего «Локомотива».

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл за «Сочи» 31 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Ранее стало, что 25-летний Кухта следующий сезон проведёт на правах аренды в пражской «Спарте».