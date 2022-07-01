Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родригао: «Кухта специально хотел нанести мне травму»

01 Июля 2022 • 09:18 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1.70 4.00 4.70
07.07 20:00

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о конфликте с нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в матче 25-го тура РПЛ.

Бразилец назвал случившийся эпизод одним из самых грустных моментов в своей карьере. По мнению Родригао, чешский форвард специально пытался нанести ему травму.

«В том матче игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде он ударил меня в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову», — приводит слова Родригао «Чемпионат».

Также защитник заявил, что не хотел драться с Кухтой в подтрибунном помещении, а просто пытался выяснить истинные намерения нападающего «Локомотива».

В минувшем сезоне 26-летний Родригао провёл за «Сочи» 31 матч, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Ранее стало, что 25-летний Кухта следующий сезон проведёт на правах аренды в пражской «Спарте».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сочи Родригао Ян Кухта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
10:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продлил контракт с Шильцовым и отправил футболиста в аренду
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может усилиться защитником «Црвены Звезды»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мартинс вернётся в «Спартак»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Алонсо допустил своё возвращение в «Краснодар»
09:19 · Кубок Париматч Премьер
«Пари НН» - «Сочи»: прогноз и ставка на матч Кубка Pari Премьер
09:18 · Россия. Премьер-лига
Родригао: «Кухта специально хотел нанести мне травму»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Циннбауэр может через неделю уехать из «Локомотива»
07:55 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали о задачах на новый сезон
07:51 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии
07:45 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» может перейти в «Торпедо»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев назвал задачу команды на новый сезон
07:26 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА приостановит контракт с клубом
30 Июня
23:36 · Россия. Премьер-лига
Эджуке интересен «Герте» Шварца
23:27 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ, РФС принял их стадионы
23:13 · Россия. Премьер-лига
Лунёв судится с «Зенитом» 2
Все новости
Рекомендуем