Игонин — о Родригао: «В шесть лет никто не приходит заниматься футболом из-за поддержки зрителей»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слова защитника «Сочи» Родригао, ранее заявившего, что ему не нужны болельщики на трибунах, поэтому он поддерживает закон о Fan ID. Напомним, ранее некоторые фанатские движения объявили о намерении бойкотировать матчи по причине введения дополнительного контроля на трибунах.

Игонин считает, что каждый футболист любит играть независимо от того, есть зрители на трибунах или нет.

«Мне кажется, что это самая важная позиция, на этом всё строится. В шесть лет никто не приходит заниматься футболом, потому что будет поддерживать зритель. Он туда идёт не за этим», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний бразилец провёл в составе «Сочи» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.