Пономарёв: «Эджуке иногда сам не понимает, что делает на футбольном поле»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника «армейской» команды Чидеры Эджуке.

Пономарёв считает, что заменить нигерийского футболиста смогут игроки из академии ЦСКА.

«Всё нормально, найдём кого-то другого вместо Эджуке. Он иногда сам не понимает, что делает на футбольном поле: никого не видит, не слышит. Может, свои ребята из академии соображают лучше, чем иностранцы», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в берлинской «Герте».

В минувшем сезоне 24-летний вингер провёл за ЦСКА 32 матча, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.