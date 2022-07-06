ЦСКА не отдаст Кучаева «Ростову»

ЦСКА не собирается отпускать полузащитника команды Константина Кучаева в аренду в «Ростов», — сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «армейцев» решило сохранить футболиста в команде после приостановки контрактов с некоторыми легионерами.

Вторую часть минувшего сезона 24-летний Кучаев провёл на правах аренды в «Рубине». За ЦСКА и «Рубин» полузащитник отыграл в общей сложности 25 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее агент футболиста Александр Клюев подтвердил желание «Ростова» взять его клиента в аренду.