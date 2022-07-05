Газинский близок к переходу в ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 32-летний футболист уже успел пройти медосмотр для перехода в московский клуб, однако руководство ЦСКА ещё не решило, стоит ли подписывать контракт с футболистом.

Напомним, Газинский покинул «Краснодар» нынешним летом на правах свободного агента. В минувшем сезоне футболист провёл в составе «быков» 17 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Ранее от также защищал цвета национальной сборной России, за которую в общей сложности провёл 21 матч, отметившись одним забитым мячом.