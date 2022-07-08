Иванов назвал состав ЦСКА слабым

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который также является болельщиком ЦСКА, прокомментировал победу «армейцев» над «Сочи» (2:1) в рамках Кубка Пари Премьер.

Иванов считает, что ЦСКА необходимо усилиться качественными футболистами, так как на сегодняшний день команда обладает не самым сильным составом.

«Нельзя говорить о перспективах до начала сезона. Нужно усиление», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ЦСКА лишился нескольких легионеров, решивших приостановить контракты с московским клубом. Также у команды сменился тренерский штаб. Победа над «Сочи» стала первой для Владимира Федотова на посту наставника «армейцев».