Ткаченко: «Федотов мог возглавить «Спартак»

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Герман Ткаченко высказался о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

Напомним, экс-наставник «Сочи» возглавил «армейцев» 15 июня. По словам Ткаченко, российский специалист мог продолжить карьеру и в другом московском клубе.

«Мы знаем, что Федотовым интересовалось три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры», — приводит слова Ткаченко Sport24.

Напомним, по итогам минувшего сезона 55-летний тренер сумел привести сочинскую команду к серебряным медалям чемпионата России. Этот результат стал наивысшим достижением в истории клуба.