«На трибунах становится тише, начинают пустеть сектора...» - баннер фанатов ЦСКА против Fan ID

Активные болельщики ЦСКА продолжают бойкотировать реформу футбола, связанную со внедрением Fan ID. Во время заключительного матча предсезонного Кубка Pаri Премьер против «Сочи», который командой Владимира Федотова был выигран со счетом 2:1, на фан-секторе ЦСКА появился громадный с баннер с текстом: «На трибунах становится тише, начинают пустеть сектора. Но всего клуб армейский превыше, мы с командой душой навсегда!».

Напомним, что активные болельщики ЦСКА и других клубов активно протестуют против Fan ID.

16 июля ЦСКА проведет первый официальный матч нового сезона, приняв дома соперников из «Урала».