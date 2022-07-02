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Бабаян: «Дзагоев не планировал уходить из ЦСКА»

02 Июля 2022 • 12:23 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1.73 3.95 4.50
07.07 20:00

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА нынешним летом.

Напомним, Дзагоев покинул «армейцев» по окончании прошлого сезона спустя 14 лет игры за клуб.

Бабаян предположил, что полузащитник хотел остаться в команде на следующий сезон.

«Он сказал, что для него это стало неожиданностью — потому что до того, как ему объявили о решении, никаких разговоров не было. Конечно, чувствуется, что он расстроен», — приводит слова Бабаяна «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 32-летний Дзагоев провёл в составе московской команды 22 матча, отметившись в них тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Григорий Бабаян
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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