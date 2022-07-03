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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин — о болельщиках: «Думаю, Родригао пошутил»

03 Июля 2022 • 11:01 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1.75 3.95 4.50
07.07 20:00

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слова защитника «Сочи» Родригао, ранее поддержавшего идею введения Fan ID.

Напомним, бразилец заявил, что благодаря системе контроля болельщиков, на российских стадионах станет меньше хулиганов, а малое количество зрителей на трибунах его нисколько не пугает.

Гришин усомнился в серьёзности слов футболиста.

«Мне кажется, что Родригао поймали на какой-то шутке. Вряд ли он так думает. Любой футболист любит играть при полном стадионе. Думаю, он пошутил или его просто не так понял», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл за сочинский клуб 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее бразилец сообщил, что ведёт переговоры с «Зенитом».   

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Гришин Сочи Родригао
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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