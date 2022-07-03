Гришин — о болельщиках: «Думаю, Родригао пошутил»

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал слова защитника «Сочи» Родригао, ранее поддержавшего идею введения Fan ID.

Напомним, бразилец заявил, что благодаря системе контроля болельщиков, на российских стадионах станет меньше хулиганов, а малое количество зрителей на трибунах его нисколько не пугает.

Гришин усомнился в серьёзности слов футболиста.

«Мне кажется, что Родригао поймали на какой-то шутке. Вряд ли он так думает. Любой футболист любит играть при полном стадионе. Думаю, он пошутил или его просто не так понял», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл за сочинский клуб 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее бразилец сообщил, что ведёт переговоры с «Зенитом».