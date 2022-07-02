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Бабаян: «У Фукса есть всё, чтобы стать топовым центральным защитником»

02 Июля 2022 • 12:57 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1.73 3.95 4.50
07.07 20:00

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о защитнике «армейской» команды Бруно Фуксе.

По мнению Бабаяна, Фукс — очень сильный футболист, раскрыться которому мешают постоянные травмы.

«У него есть все необходимые качества для того, чтобы стать топовым центральным защитником. Но проблема в том, что он играет два матча, получает травму — а чтобы выйти на следующую тренировку, ему нужно 12-14 дней беговой работы. Это очень сильно убивает психологически», — приводит слова Бабаяна «Спорт-Экспресс».

Тренер также отметил, что бразилец обладает хорошей передачей, видением поля и трудолюбием. Однако регулярные повреждения мешают ему показывать свою лучшую игру.

В минувшем сезоне 23-летний Фукс провёл в составе ЦСКА 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Григорий Бабаян Бруно Фукс
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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