Бабаян: «У Фукса есть всё, чтобы стать топовым центральным защитником»

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян высказался о защитнике «армейской» команды Бруно Фуксе.

По мнению Бабаяна, Фукс — очень сильный футболист, раскрыться которому мешают постоянные травмы.

«У него есть все необходимые качества для того, чтобы стать топовым центральным защитником. Но проблема в том, что он играет два матча, получает травму — а чтобы выйти на следующую тренировку, ему нужно 12-14 дней беговой работы. Это очень сильно убивает психологически», — приводит слова Бабаяна «Спорт-Экспресс».

Тренер также отметил, что бразилец обладает хорошей передачей, видением поля и трудолюбием. Однако регулярные повреждения мешают ему показывать свою лучшую игру.

В минувшем сезоне 23-летний Фукс провёл в составе ЦСКА 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.