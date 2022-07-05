ЦСКА не будет подписывать контракт с Большаковым

ЦСКА принял решение не подписывать полноценный контракт с защитником «Химок» Кириллом Большаковым, который в данный момент находится в «армейском» клубе на просмотре.

Как сообщает Metaratings, тренерский штаб московской команды остался недоволен уровнем игры 22-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Большаков выступал на правах аренды в составах клубов ФНЛ — «Олимп-Долгопрудный» и «Кубань». В общей сложности за две эти команды защитник провёл 36 матчей, забив в них восемь голов.

Напомним, что 15 июня нынешнего года ЦСКА возглавил экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов, сменивший на этом посту Алексея Березуцкого.