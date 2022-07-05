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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не будет подписывать контракт с Большаковым

05 Июля 2022 • 10:10 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
2.12 3.65 3.25
07.07 20:00

ЦСКА принял решение не подписывать полноценный контракт с защитником «Химок» Кириллом Большаковым, который в данный момент находится в «армейском» клубе на просмотре.

Как сообщает Metaratings, тренерский штаб московской команды остался недоволен уровнем игры 22-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Большаков выступал на правах аренды в составах клубов ФНЛ — «Олимп-Долгопрудный» и «Кубань». В общей сложности за две эти команды защитник провёл 36 матчей, забив в них восемь голов.

Напомним, что 15 июня нынешнего года ЦСКА возглавил экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов, сменивший на этом посту Алексея Березуцкого.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Кирилл Большаков
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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