Бабаян прокомментировал слухи о пьянстве Гбамена

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением об экс-полузащитнике «армейской» команды Жане-Филиппе Гбамене.

Специалист опроверг слухи о том, что ивуариец пил много спиртного и приходил на тренировки команды в нетрезвом состоянии.

«Такого не было. Куда-то сходить после игры — да, мог. Но по поводу спиртного — даже близко не так. Вообще могу сказать, что по своим данным он один из самых сильных опорных полузащитников лиги», — цитирует Бабаяна «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Гбамен выступал за ЦСКА на правах аренды, но нынешним летом вернулся в английский «Эвертон», которому он и принадлежит. В составе «армейцев» 26-летний полузащитник провёл в общей сложности 13 матчей, забив два гола и отдав столько же результативных передач.