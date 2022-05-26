Гендиректор «Зенита»: «У нас всегда будут легионеры, которые придерживаются прнципа «Спорт вне политики»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об обновлённом лимите на легионеров.

Напомним, со следующего сезона каждая команда РПЛ сможет включать в заявку по 13 иностранцев, а на поле одновременно смогут находиться восемь легионеров. В минувшем сезоне в заявку можно было включать максимум восемь игроков с иностранным гражданством.

Медведев считает, что несмотря на нынешнюю обстановку в стране и мире, есть немалое количество иностранцев, желающих выступать в России.

«Всё равно у нас всегда будут качественные игроки, которые придерживаются принципа «Спорт вне политики». Наши легионеры после отпуска возвращаются к нам, в этом плане всё в порядке», — цитирует Медведева «Матч ТВ».