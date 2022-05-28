​Где смотреть матч «Химки» - «СКА-Хабаровск» онлайн

В субботу «Химки» и «СКА-Хабаровск» в ответном матче разыграют билет в Российскую премьер-лигу на следующий сезон.

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» с минимальным счётом 1:0 в первом стыковом матче, воспользовавшись фактором своего поля – на Дальнем Востоке на фоне долгой поездки проблемы испытывают многие команды. Спустя три дня «Химки» рассчитывают отыграться и сохранить место в Премьер-лиге на следующий сезон.