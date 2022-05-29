Терюшков — о Лантратове: «Если кто-то из ребят хочет роста, готовы подыскать для них предложения»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря команды Ильи Лантратове.

Напомним, контракт 26-летнего голкипера с подмосковным клубом истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет санкт-петербургский «Зенит». Портал Transfermarkt оценивает российского вратаря в 2 миллиона евро.

Терюшков отметил, что если кто-то из футболистов «Химок» желает развиваться в другой команде, то клуб готов предоставить ему такую возможность.

«По контрактам начнём обсуждение уже на следующей неделе. Если кто-то из ребят хочет какого-то роста, готовы рассмотреть и подыскать для них предложения», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Лантратов провёл в составе подмосковной команды 33 матча, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.