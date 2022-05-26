Агент Сильянова: «У Саши контракт с «Локомотивом», переговоры ни с кем не ведём»

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Вадим Шпинев высказался о будущем своего клиента в составе «железнодорожников».

Напомним, на протяжении большей части минувшего сезона РПЛ Сильянов выступал за «Ростов» на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист хочет остаться в команде Валерия Карпина.

«У Сильянова действующий договор с «Локомотивом». О чём тут говорить? У Саши контракт, переговоры ни с кем не ведём», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне 21-летний Сильянов провёл в составе ростовчан 12 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Также на его счету 11 игр за «Локомотив», в которых защитник голевыми действиями отметиться не сумел.