Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Первоочередная задача на следующий сезон — выйти в РПЛ»

Генеральный директор клуба ФНЛ «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев обозначил задачи команды на следующий сезон.

Напомним, по итогам минувшего сезона хабаровчане заняли четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, заслужив право сыграть в стыковых матчах, где по итогам двух встреч уступили «Химкам» (1:3).

«К сожалению, не хватило ни одного шага для выхода в РПЛ. Эта задача остаётся перед клубом и является первоочерёдной», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

В последний раз «СКА-Хабаровск» выступал в высшем российском футбольном дивизионе в сезоне 2017/2018. Тогда команда под руководством Сергея Передни заняла последнее место в турнирной таблице, набрав всего лишь 13 очков в 30 турах.