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Олич сравнил Жиркова с Модричем

04 Июня 2022 • 14:41 Комментировать
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о карьере 38-летнего защитника «Химок» Юрия Жиркова.

Бывший одноклубник Жиркова по московской команде сравнил россиянина с полузащитником мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем.

«Это редкий случай, когда футболисты играют в футбол на таком высоком уровне в столь позднем возрасте. Но у нас в сборной Хорватии есть 37-летний Модрич. Если у него есть настрой, то он способен выступать на достойном уровне. Жирков — схожий пример», — приводит слова Олича «РБК-Спорт».

В минувшем сезоне Жирков провёл в составе «Химок» три матча, не отметившись в них результативными передачами.

В настоящий момент Олич занимает должность помощника главного тренера сборной Хорватии. Будучи игроком Олич вместе с Жирковым выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич Сборная Хорватии Лука Модрич Юрий Жирков
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