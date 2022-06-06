Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» высказались о будущем Лантратова

06 Июня 2022 • 14:36 Комментировать
Химки
3:0
СКА-Хабаровск
окончен

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря подмосковной команды Ильи Лантратова.

Терюшков отказался комментировать эту тему, заявив, что судьбу Лантратова в клубе не обсуждали.

«У него есть контрактные обязательства, он игрок «Химок». О конкретных предложениях не хотелось бы говорить», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Зените».

В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «Химок» 33 матча, пропустив в них 48 голов, а также 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Роман Терюшков Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
15:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой раскритиковал игру Зобнина
15:28 · Россия. Премьер-лига
Кириченко прокомментировал интерес со стороны «Арсенала»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Маурисио: Мой клиент хочет вернуться в Россию
15:07 · Россия. Премьер-лига
Бердыев возглавит «Арсенал»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Федун: У «Спартака» изначально не было шансов на первое место в РПЛ 2
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий рассказал о будущем в «Нижнем Новгороде»
14:43 · Кубок России
Федун поделился эмоциями во время исполнения песни МакSим в «Лужниках»
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о будущем Лантратова
14:32 · Кубок России
Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России
14:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кофрие надо отправить домой, пусть там играет в посредственном клубе»
14:17 · Россия. ФНЛ
Бывший игрок «Рубина» возглавил «СКА-Хабаровск»
14:07 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» может усилиться игроком «Спартака»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо»: Не совсем понятно, почему Бакаев оказался не нужен «Спартаку»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Федун рассказал о давлении на тренерский штаб «Спартака»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Мрзляк ведёт переговоры с тремя российскими клубами
Все новости
Рекомендуем