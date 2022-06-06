В «Химках» высказались о будущем Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем вратаря подмосковной команды Ильи Лантратова.

Терюшков отказался комментировать эту тему, заявив, что судьбу Лантратова в клубе не обсуждали.

«У него есть контрактные обязательства, он игрок «Химок». О конкретных предложениях не хотелось бы говорить», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что голкипер может продолжить карьеру в «Зените».

В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «Химок» 33 матча, пропустив в них 48 голов, а также 11 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.